Halı çırparken 5. kattan düştü

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğu 5. kattan balkondan aşağı düştü.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğu 5. kattan balkondan aşağı düştü.

Alınan bilgilere göre, Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesinde yaşayan R. U. (15) isimli kız çocuğu balkonda halı çırparken dengesini kaybedip 5. kattan aşağıya düştü. Genç kızın bacağında kırık olduğu Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı