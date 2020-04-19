Halfetili çiftçilerin ekim telaşı başladı Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde çiftçiler, tarlalarını sürmeye başladı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde çiftçiler, tarlalarını sürmeye başladı.

Havaların güneşli ve güzel olması dolayısıyla bölgedeki çiftçiler, tarlalarını yabancı otlardan temizliyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, arazilerini yeni mahsul ekmek için sürüyor.

Çiftçilerden Muharrem Atmaca, bu yıl kış ve bahar aylarında yağmurun bölgeye bol düştüğünü söyledi.

Tarlalarını çamur nedeniyle geç sürdüklerini anlatan Atmaca, "Özellikle son bir haftada havaların güzel gitmesi dolayısıyla toprak sürülecek duruma geldi. Yetkililerimiz kısıtlamaya rağmen çiftçilere çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederiz. İnşallah bir an önce virüssüz eski günlere döneriz." dedi.

Öte yandan ilçenin simgesi olan karagüller de baharın gelmesiyle açmaya başladı.

Kaynak: AA