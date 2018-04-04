Halfeti-Şanlıurfa Turlarına Katılanların Sayısı 7 Bine Yaklaştı

Kilis Belediyesinin Bayanlar için düzenlemiş olduğu Halfeti- Şanlıurfa turlarında katılımcı sayısı 6 bin 500 kişiye ulaştığı bildirildi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Halfeti-Şanlıurfa turlarına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiklerini ifade ederek, "Kilisli bayanların güzel bir gün yaşamaları, tarihi ve manevi mekanları rehberler eşliğinde onlara tanıtmak amacıyla önceki başlatılan gezilere yoğun bir ilgi görüyor. Şuana kadar 6 bin 500 Kilisli bayanı Halfeti-Şanlıurfa gezilerine götürdük. Halfeti Tekne turu ile başlayıp Şanlıurfa Balıklıgöl- ziyareti ile devam edip sıra gecesi ile sona eriyor" dedi. - KİLİS