Halfeti'de yıkılan duvarın altında kalarak ölen Suriyeli çocuk toprağa verildi
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yıkılan duvarın altında kalarak hayatını kaybeden Suriyeli çocuk, toprağa verildi.
19.04.2020 19:28 | Son Güncelleme: 19.04.2020 19:28
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yıkılan duvarın altında kalarak hayatını kaybeden Suriyeli çocuk, toprağa verildi.
Karaotlak Mahallesi'nde, dün, atıl durumdaki bir binada oynadığı sırada üzerine duvarın yıkılması sonucu kaldırıldığı Halfeti Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Ömer Musto'nun (8) otopsi işlemleri tamamlandı.
Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Musto'nun cenazesi, Karaotlak Mahallesi mezarlığına getirildi.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sadece yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından Musto, toprağa verildi.
Kaynak: AA