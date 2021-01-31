Halfeti'de sağanak su baskınına neden oldu
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Halfeti'de sağanak su baskınına neden oldu

31.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:01
Halfeti'de sağanak su baskınına neden oldu

Halfeti ilçesinde sağanak su baskınına neden oldu.

Halfeti ilçesinde sağanak su baskınına neden oldu.

İlçede etkili olan yağmur, öğle saatlerinden sonra sağanağa dönüştü. Sağanak nedeniyle kırsal Ortayol Mahallesi'nde bazı evleri su basarken sokaklarda su birikintileri oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine mahalleye gelen itfaiye ekipleri, evlerde ve bahçelerinde biriken suyu tahliye etme çalışması başlattı.

Su baskını nedeniyle evlerdeki bazı eşyaların kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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