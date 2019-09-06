Halfeti'de öğretmenlere trafik eğitimi
Şanlıurfa'da Halfeti ilçesinde öğretmenlere trafik eğitim semineri düzenlendi.
Şanlıurfa'da Halfeti ilçesinde öğretmenlere trafik eğitim semineri düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik amirliği ve jandarma trafik ekiplerince Halfeti Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde, öğretmenlere emniyet kemeri, cep telefonu, yaya geçitleri ve okul geçişleriyle okul servisleri hakkında eğitim verildi.
Eğitime katılan öğretmenler, polis ve jandarma görevlilerine teşekkür etti.