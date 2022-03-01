Halfeti'de "Koku Festivali" düzenlenecek

Halfeti Belediyesi tarafından "Koku Festivali" düzenlenecek.

Belediye Başkanı Şeref Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Halfeti'nin hem tarihi hem doğası ile bölgenin turizminde en önemli yere sahip olduğunu belirtti.

İlçeye çeşitli hizmetleri kazandırmak adına gayret ettiklerini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Halfeti'de bu yıl Koku Festivali'nin dördüncüsünü 5 Mart Cumartesi günü düzenleyeceğiz. Geçen sene Karagül'ün coğrafi işaret tescilini almıştık. İlçemize değer katan karagül gibi pek çok çiçek türü var. Bu türlerden biri de nokta endemik bir çiçek olan Mezopotamya sümbülüdür. Halfeti tüm dünyada bir koku coğrafyası olarak biliniyor. Kokular doğanın olduğu kadar gastronominin de ayrılmaz parçası. Slowfood Halfeti ile bu sene 4'üncüsü gerçekleşecek koku festivali, Prof. Hasan Akan ve yerli doğa rehberimiz Süleyman Yıldız'ın yol boyunca çiçek türleri hakkında bilgi vereceği doğa yürüyüşü ile başlayacak. Eski Savaşan köyüne doğru yapacağımız yürüyüş Mezopotamya sümbüllerinin bulunduğu alanda son bulacak."