Halfeti'de kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Halfeti'de kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı

Halfeti'de kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, sakin şehir Halfeti ilçesinde kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, sakin şehir Halfeti ilçesinde kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her yıl yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayan sular altında kalan tarihi ve turistik alanlarıyla turizm potansiyeli her geçen gün artan Halfeti'de su yüzeyinde biriken atıkların toplanması için seferberlik başlatıldı. Ekipler, teknelerle su yüzeyinde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Ekiplerce yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında baraj gölü üzeri, yüzer duba restoranlar ve tekne turlarının yapıldığı marina çevresi titizlikle temizleniyor.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren ziyaretçiler, gerek marinada yapılan iyileştirmeler gerekse yürütülen temizlik çalışmalarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

Temizlik çalışmalarında yüzlerce poşet çöp toplandı.

Halfeti'de kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

Aşılamanın düşük olduğu Şanlıurfa ve Diyarbakır'da yoğun bakım servisleri dolup taştı
Aşılamanın düşük olduğu Şanlıurfa ve Diyarbakır'da yoğun bakım servisleri dolup taştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Demet Akalın Serdar Ortaç Kaan Yıldırım
Spor Şenol Güneş Ünal Karaman Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Halfeti'de kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 14:15:49. #1.14#

title