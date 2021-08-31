Halfeti'de duba restoran ve teknelerde denetim yapıldı
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Halfeti'de duba restoran ve teknelerde denetim yapıldı

Halfeti'de duba restoran ve teknelerde denetim yapıldı
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipler, sakin şehir Halfeti ilçesinde bulunan yüzer duba restoran ve teknelerde denetim gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipler, sakin şehir Halfeti ilçesinde bulunan yüzer duba restoran ve teknelerde denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Halfeti'ye gelen misafirlerin güvenliği, refahı ve huzuru için denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekipleri, ilçede bulunan restoranlarda fiyat tarifesi denetimi yaparken, gezi teknelerinde ise olası bir kaza durumunda hayat kurtaracak önlemlerin alınıp alınmadığını denetledi.

Ekipler, ziyaretçilere de maske ve mesafe uyarılarında bulunarak maskesi olmayanlara maske dağıttı.

İşletmelerde fiyat denetimi yapan ekipler, teknelerde olası bir yangına müdahale etmek için yangın söndürme tüpü, boğulma vakalarına karşı can simidi ve can yeleği denetimi yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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