Halfeti'de çıkan orman yangını 16 saatte söndürüldü
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Halfeti'de çıkan orman yangını 16 saatte söndürüldü

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 16 saatte söndürüldü.

Halfeti'de çıkan orman yangını 16 saatte söndürüldü
03.08.2020 17:42 | Son Güncelleme: 03.08.2020 18:33

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 16 saatte söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı kırsal Çekem Mahallesi'nde bulunan Çekem Dağı'ndaki ormanlık alanda dün öğleden sonra yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Arazinin engebeli olması ekiplerin yangına müdahalesini zorlaştırdı. Gece boyunca çalışan ekipler yangını bugün öğle saatlerinde kontrol altına almayı başardı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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