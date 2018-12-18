Haley'den Orta Doğu barış planı değerlendirmesi

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Önceki girişimlerin aksine, bu plan belirsiz ve öngörülmeyen yönergeler içeren yalnızca birkaç sayfadan ibaret değil, çok daha uzun, çok daha ince detaylar içeriyor.

Haley'den Orta Doğu barış planı değerlendirmesi

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Önceki girişimlerin aksine, bu plan belirsiz ve öngörülmeyen yönergeler içeren yalnızca birkaç sayfadan ibaret değil, çok daha uzun, çok daha ince detaylar içeriyor." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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