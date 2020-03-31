Haleva'dan 5 aylık maaş desteği TÜRKİYE Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına 5 aylık maaşını bağışladıTürkiye Musevileri'den yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kabinemizin öncülüğünde, bu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için...

TÜRKİYE Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına 5 aylık maaşını bağışladı Türkiye Musevileri'den yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kabinemizin öncülüğünde, bu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için başlatılan kampanyaya da Hahambaşımız Rav İsak Haleva'da 5 aylık maaşlarıyla katılmışlardır" denildi.

Kaynak: DHA