Haleva'dan 5 aylık maaş desteği
TÜRKİYE Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına 5 aylık maaşını bağışladıTürkiye Musevileri'den yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kabinemizin öncülüğünde, bu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için...
31.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:06
TÜRKİYE Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına 5 aylık maaşını bağışladı
Türkiye Musevileri'den yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kabinemizin öncülüğünde, bu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için başlatılan kampanyaya da Hahambaşımız Rav İsak Haleva'da 5 aylık maaşlarıyla katılmışlardır" denildi.
Kaynak: DHA