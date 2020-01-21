Haberler » Spor » Halep ve Medvedev, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın 2. turunda - Spor

Halep ve Medvedev, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın 2. turunda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınların 4 numaralı seribaşı Simona Halep ve erkeklerin 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, 2. tura yükseldi.

21.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:18
Halep ve Medvedev, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın 2. turunda

Sezonun ilk grand slam turnuvası Açık'ta kadınların 4 numaralı seribaşı Simona Halep ve erkeklerin 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, 2. tura yükseldi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 2. gün maçları, akşam seansındaki mücadelelerle tamamlandı.

Kadınlarda 2018'in finalisti ve 4 numaralı seribaşı Simona Halep, dünya sıralamasının 49. basamağındaki Jennifer Brady ile oynadığı ilk tur maçını, ilk sette zorlanmasına rağmen 2-0 (7-6, 6-1) kazandı.

9 numaralı seribaşı Kiki Bertens'in yanı sıra 2016 şampiyonu ve 17 numaralı seribaşı Angelique Kerber de rakibini 2-0 yenerek 2. tur biletini aldı.

Erkeklerde fire yok

Erkeklerin 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, geçen yıl çeyrek final oynayan dünya 50 numarası Frances Tiafoe'ya karşı yer yer zorlansa da 3-1'lik (6-3, 4-6, 6-4, 6-2) skorla adını 2. tura yazdırdı.

7 numaralı seribaşı Alexander Zverev, 10 numaralı seribaşı Gael Monfils, 11 numaralı seribaşı David Goffin ve seyircisi önünde mücadele eden 23 numaralı seribaşı Nick Kyrgios da maçlarını 3-0 kazanarak tur atladı.

3. gün programı


Avustralya Açık'ta yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Tatsuma Ito, 3 numaralı seribaşı Roger Federer de Filip Krajinovic ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty ile Polona Hercog ve 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile Zheng Saisai mücadele edecek.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler