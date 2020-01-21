Halep'ten kaçan siviller hayatta kalmaya çalışıyor

21.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:10

Suriye'de Beşar Esad rejiminin Halep'e düzenlediği saldırılar nedeniyle siviller kaçmaya devam ediyor. Kaçan siviller Halep'in batısında bulunan Sahra köyündeki eski bir manastırın duvarlarına yerleşerek çadır yaptı. Yüksek yerde bulunan manastıra sığınan siviller Esad'ın saldırılarının yanı sıra selden de korunmaya çalışıyor.

Suriye'nin İdlib kentinde Beşar Esad rejiminin saldırılarından kaçan siviller, Halep batısında bulunan Sahra köyündeki manastıra yerleşti. Siviller, manastırın yüksek kesimde bulunduğu için barınmaya uygun bir yer olduğunu vurguladı. Siviller kış mevsimi nedeniyle aşırı yağışlar sonucu oluşan sel sularının çadırlara girmemesi için yüksek alanlarda barınmaya çalışıyor. Eski manastırdan geriye kalan duvarların çevresinde basit materyalleri birleştirerek çadır kuran siviller soğuk hava nedeniyle ısınma güçlüğü yaşadıklarını belirtti. Kurumuş dalları toplayarak ateş yakan küçük çocuklar ise hayatta kalmaya çalışıyor.

Yetkililere seslenen mülteciler yardım çağrısında bulundu. İnsani yardım kuruluşlarına ve yerel meclislere kış aylarının başlaması nedeniyle koşulların kötüleştiğini belirterek ilaç ve ısınma sistemi talebinde bulundu.

Öte yandan, manastırın bulunduğu bölge yıllar boyunca tamir görmediği için neredeyse yok olmak üzere.

(İHA)

Kaynak: İHA