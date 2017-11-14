Halep'teki Pazar Yeri Katliamında Enkaz Çalışması Sürüyor

Suriye'nin Halep ilindeki Etarib ilçesinde pazar yerine düzenlenen saldırıda ölü sayısı 57'ye yükseldi. Enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren sivil savunma ekiplerinin (Beyaz Baretliler) başkanı Raid Salih, failin Rusya olduğunu düşündüklerini söyledi.



Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saldırıda ölü sayısı 57'ye yükseldi. Bu sayı artabilir." dedi.



Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Salih, "Verdiği büyük çaplı yıkımlara bakacak olursak saldırıyı Rus uçaklarının yaptığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.



Salih, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Rusya ne zaman bir toplantı olursa böyle bir saldırıya girişiyor. Dün Putin ile Erdoğan'ın bir görüşmesi oldu. Hatta bundan önce Putin-Erdoğan görüşmesinde Ermenez'de (29 Eylül'de) bir katliam olmuştu. O saldırıda da buna yakın bir bilanço olmuştu. Her Astana ve Cenevre görüşmeleri de böyle saldırıları gördü."



Halep'in batı kırsalı, Astana anlaşmaları çerçevesinde garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran tarafından oluşturulan İdlib gerginliği azlatma bölgesi sınırları içinde yer alıyor.