Halep'te Zeytin Dalı Harekatına Destek Gösterisi

Halep'in Cerablus ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı'na destek için gösterileri yapıldı.

Halep'in Cerablus ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı'na destek içincuma namazı sonrasında yapılan gösterilere yüzlerce kişi katıldı. Gösteriye katılanlar işgal atındaki tüm Arap topraklarını PKK'dan kurtarmak için Zeytin Halı Harekatı'nın devam etmesi talebinde bulundu.

Göstericiler Türk ordusundan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Suriye ordusunu desteklemeye ve PKK'lı teröristlerin işgali altında olan Arap şehirlerini kurtarmaya devam etmesini istedi.

Göstericiler ayrıca, tüm insan hakları örgütlerine ve uluslararası örgütlere, Arap topraklarındaki şiddetin sonlandırılması ve PKK yüzünden ailelerin yurtlarını terk etmesine son verilmesi için yardım etmelerini istedi. Göstericiler attıkları sloganlarla Esad rejiminin ihlallerinin engellenmesini istedi.

Gösteriye katılanlardan biri, "Halk Zeytin Dalı Harekatı'nın devam etmesini istiyor. Biz Türklerle müttefik olduk. Burada Halep'in doğusundan 70 bin mülteci var. Bu insanlar köyleri ve topraklarına dönmek için harekatın devam etmesini istiyor. Türkler'e bize verdiği destek için teşekkür ediyoruz" dedi. - CERABLUS