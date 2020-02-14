Halep'te suriye rejimine ait helikopter düşürüldü
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Halep'te suriye rejimine ait helikopter düşürüldü

Halep'te Suriye rejimine ait helikopter düşürüldüSuriye, (DHA)- Suriye'nin Halep kenti kırsalında rejime ait bir helikopter Suriye Milli Ordusu tarafından düşürüldü.

14.02.2020 15:39 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:41
Halep'te suriye rejimine ait helikopter düşürüldü

Halep'te rejimine ait helikopter düşürüldü

Suriye, ()- Suriye'nin Halep kenti kırsalında rejime ait bir helikopter tarafından düşürüldü.

Salı günü de yine rejime ait bir askeri helikopter İdlib bölgesinde düşürülmüştü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Halep'te suriye rejimine ait helikopter düşürüldü
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