Halep'te Suriye rejimine ait helikopter düşürüldü
Haberler » Güncel » Halep'te Suriye rejimine ait helikopter düşürüldü - Haber

Halep'te Suriye rejimine ait helikopter düşürüldü

Suriye'nin Halep kenti kırsalında rejime ait bir helikopter Suriye Milli Ordusu tarafından düşürüldü.

14.02.2020 15:27 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:27
Halep'te Suriye rejimine ait helikopter düşürüldü

'nin Halep kenti kırsalında rejime ait bir helikopter Suriye Milli Ordusu tarafından düşürüldü.

Salı günü de yine rejime ait bir askeri helikopter İdlib bölgesinde düşürülmüştü.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

-Helikopterin düşme anları-Enkazın görüntüleri

-Detaylar


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler