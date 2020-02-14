Halep'te Suriye rejimine ait helikopter düşürüldü
Suriye'nin Halep kenti kırsalında rejime ait bir helikopter Suriye Milli Ordusu tarafından düşürüldü.
14.02.2020 15:27 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:27
Suriye'nin Halep kenti kırsalında rejime ait bir helikopter Suriye Milli Ordusu tarafından düşürüldü.
Salı günü de yine rejime ait bir askeri helikopter İdlib bölgesinde düşürülmüştü.
Görüntü Dökümü
---------------------------------Helikopterin düşme anları-Enkazın görüntüleri
-Detaylar
Kaynak: DHA