Halep'te siviller enkaz yığınları arasında iftar yaptı

Suriye'nin Halep şehrinde Esad rejiminin saldırıları sonucu enkaz haline gelen evler arasında bir araya gelen siviller iftar yaptı.

Suriye'nin Halep şehrinde Esad rejiminin saldırıları sonucu enkaz haline gelen evler arasında bir araya gelen siviller iftar yaptı.

Suriye'nin Halep şehrinin batı kırsalındaki Atarib bölgesinde sivil savunma ekiplerinin moloz yığınlarını temizlemesi ve korona virüs nedeniyle dezenfekte çalışmalarının ardından bir araya gelen siviller toplu iftar düzenledi. Rusya ve İran destekli Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin Halep şehrinde düzenlediği saldırılar sonucu kentteki yerleşim yerleri büyük hasar gördü. Siviller, moloz yığını haline gelen evlerinin arasında oruçlarını açıyor. Yeniden hayatlarını kurmaya çalışan siviller, Ramazan dolayısıyla mutlu olduklarını belirtiyor.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Kaynak: İHA