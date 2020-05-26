Halep'te rejim ve terör örgütleri protesto edildi
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Halep'te rejim ve terör örgütleri protesto edildi

Suriye'de sivillerin evlerine geri dönmesini talep eden protestolar devam ediyor.

Halep'te rejim ve terör örgütleri protesto edildi
26.05.2020 16:22 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:25

Suriye'de sivillerin evlerine geri dönmesini talep eden protestolar devam ediyor. İdlib ve El Bab'ın ardından Halep'te de halk Esad rejimi ve PKK/ YPG terör örgütlerine karşı protesto düzenledi.

Suriye'de Esad rejimi ve PKK/ YPG terör örgütlerine karşı çıkan protestolar devam ediyor. İdlib ve El Bab'ın ardından Halep'te toplanan halk, hükümet ve terör örgütlerini protesto etti. Suriye bayrağı taşıyan siviller, Esad rejimin Suriyelilerin hayatını mahvettiğini söyledi. Protestoları "sel" olarak nitelendiren göstericiler, rejimin talepleri kabul edene kadar eylemlerin süreceğini savundu. Huzurlu ve sakin bir hayat isteyen siviller" yaşasın Suriye", "vatanımızı seviyoruz "sloganları attı.

Suriyeliler Esad'a ve terör örgütlerine seslenerek, "Yıllarca akan kanımız yetmedi mi" ifadesini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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