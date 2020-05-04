- Halep'te Ramazan coşkusu

- Halep'te Ramazan coşkusu Suriye'de korona virüs salgınına yönelik normalleşme süreci devam ederken, Halep merkezinde Ramazan coşkusu yaşanıyor.

- Halep'te Ramazan coşkusu

HALEP - Suriye'de korona virüs salgınına yönelik normalleşme süreci devam ederken, Halep merkezinde Ramazan coşkusu yaşanıyor.

Korona virüs salgınının devam ettiği Suriye'de normalleşme süreci devam ediyor. Halep merkezinde yaşayan Suriyeliler Ramazan coşkusu yaşıyor. Yeniden açılan pazarlarda halk, ramazan alışverişini yapıyor.

Pazarlarda yoğunluk görülürken, tezgahlarda yöresel yiyecek ve içecekler yer aldı. Bazı Suriyelilerin salgına karşı maske takarak önlem alırken, bazıları da tedbirsiz bir şekilde alışveriş yaptı.

Halep'teki dükkan sahipleri ise salgın nedeniyle iş yerlerin tekrar kapatılmasından endişe ediyor.

Kaynak: İHA