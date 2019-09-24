Halep'te patlamada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Halep'te patlamada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Suriye'nin Halep kentinde patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

24.09.2019 15:38
Halep'te patlamada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Suriye'nin Halep kentinde patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.


Halep'in kuzeyinde bulunan Cindires'te bomba yüklü bir araç infilak etti. Olayda ölenlerin sayısı 5'e, yaralıların sayısı ise 12'ye yükseldi. Patlama sonrası yangın çıkarken, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yangını söndürdü. Yaralılar, çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. - HALEP

Kaynak: İHA
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