Halep'te oğlunun cansız bedeninin parçalarını toplayan anne yürek burktu
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Halep'te oğlunun cansız bedeninin parçalarını toplayan anne yürek burktu

Suriye'nin Halep kentinde Esad rejiminin saldırısı sonucu oğlunun cansız bedenine ait parçaları toplayan anne yürek burktu.

22.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:15
Halep'te oğlunun cansız bedeninin parçalarını toplayan anne yürek burktu

'nin Halep kentinde Esad rejiminin saldırısı sonucu oğlunun cansız bedenine ait parçaları toplayan yürek burktu.


Suriye'de Esad rejimi Halep'in güneyindeki El-Kalagiya köyünün çevresine saldırılar düzenledi. Saldırı sonucu Muhammed Eid Nour adlı 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Oğlunun cansız bedenine ait parçaları toplayan anne ise yürekleri burktu. - HALEP

Kaynak: İHA
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