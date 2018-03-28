Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Diyanet Vakfının (TDV) iş birliği ile düzenlenen "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında, temin edilen un, gıda ve yatak yüklü 14 tır, Kilis'e ulaştı.

İç savaş nedeniyle yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kalan Suriyeliler için Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin iş birliğiyle başlatılan "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası devam ediyor.

Kampanyaya destek veren Kayseri Müftülüğünce temin edilen yardımlar, Kilis Müftülüğünün koordinesinde Şeyh Mansur Kavşağında bir tır garajına getirildi.

Kayseri'nin Sarız İlçe Müftüsü Bilal Dut, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Halep'te insanlık ölmesin" sloganıyla başlatılan kampanyanın sürdürüldüğünü belirtti.

Kampanya kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 349 tır yardım topladıklarını ifade eden, Dut, şunları dile getirdi:

"Rabbi'm nasip ederse tırlardan ikisi İdlib'e Doğu Guta bölgesine ulaştırılacak, geri kalan 12 tırdan 6'sı Suriye'nin iç kısımlarına 6'sı ise sınır hattında barınan Suriyelilere dağıtılmak üzere TDV'nin Kilis'te kurduğu lojistik şubesinde değerlendirilecek."

Dut, tırlardan 2'sinin yatak, 2'sinin gıda, diğerlerinin de un yüklü olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından konvoy, sınır ötesine ulaştırılmak üzere dualarla Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gönderildi.