Halep'te Hayat Kısmen Normale Dönüyor

Suriye'de savaşın 7'inci yılı geride kalırken iç savaştan en çok etkilenen şehirlerine başında gelen ve harabeye dönen Halep kenti, yaralarını sarmaya çalışıyor. Lakin yıllar süren kuşatma, iç savaş, hava bombardımanları ve füzelerin yerle bir ettiği kentin eski haline dönmesi kısa vadede neredeyse imkansız gibi görünüyor.



Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda başlatılan çatışmasızlık halinin akabinde Suriye ordusunun geçen yıl aralık ayında kentin kontrolünü yeniden ele geçirmesiyle sıcak savaş durdu.



Ancak 5 yıl süren çatışmalarda ağır yara alan ve tarihi birçok mekanın yerle bir olduğu, taş üstünde taşın kalmadığı şehir, halen hayalet kent görünümünde.



Diğer yandan çocukların birkaç okulda eğitim gördüğü Halep sokaklarında hareketlilik kısmen göze çarpıyor.



Gündelik hayat da nispeten normale dönüyor.



Ayrıca çatışmalar nedeniyle evlerinden kaçmak zorunda kalan bölge halkının dönüşü ağır da olsa devam ediyor



Yıllar içerisinde gerek Rusya destekli Suriye ordusunun Scud füzesi, vakum, misket ve varil bombalarıyla yaptığı hava saldırıları, gerekse sokak savaşlarından dolayı kentin altyapısı tamamen çökmüş durumda.



Esad yönetiminin 2016 yılının Aralık ayında kentin kontrolü sağlamasıyla savaşın seyri değişmiş ve Şam yönetimi, silahlı muhalifler karşısında moral üstünlüğü ele geçirmişti.



Dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olarak kabul edilen Halep, savaş öncesi Suriye'nin en büyük kenti ve finans merkeziydi.



Nüfusu, ilçeleriyle beraber 5 milyona yaklaşıyordu.



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Tags: Suriye Suriye Ordusu Gepost: 13 september 2017