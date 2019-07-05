"Halep'te Esed rejiminin zindanlarında işkencelerden kalp krizi geçirdim" (1)

BURAK KARACAOĞLU- Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye geçtiği için alıkonulan Halepli Um Hişam, rejimin zindanlarında maruz kaldığı işkencelere dayanamayarak kalp krizi geçirdiğini söyledi.

Suriye'deki iç savaş yüzünden eşi ve çocuklarıyla Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Halepli Um Hişam, ülkesine döndüğü sırada yakalanarak yaşadığı işkenceleri AA muhabirine anlattı.

50 yaşındaki Um Hişam, iç savaşta çatışmalardan ailesiyle kaçarak Eylül 2011'de Türkiye'ye geldiğini söyledi.

2011'in son günlerinde çocuklarının Türkiye'deki okullara kayıt olması için gerekli evrakları temin etmek üzere Suriye'ye geçtiğini dile getiren Um Hişam, ülkeye giriş yaptığı sırada İdlib'deki sınır kapısında rejim güçlerince alıkonulduğunu belirtti.

Um Hişam, Halep'teki devlet güvenlik şubesine götürülerek sorguya alındığını vurgulayarak, "Türkiye'ye geçerek askeri muhaliflere destek olmakla suçlandım. Beni bu yüzden tutukladılar." diye konuştu.

Halep'teki güvenlik şubesinde 2 hafta tutulduktan sonra Şam'daki şubeye sevk edildiğini belirten Um Hişam, toplamda 4 ay alıkonulduğunu söyledi.

Kaynak: AA