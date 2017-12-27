Anadolu Ajnası'ndan Müthiş İddia: Halep'te Esed Rejimi ile PYD Anlaştı

Terör örgütü PYD/PKK ile Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin Halep il merkezinde örgüt işgalindeki bazı mahallerin kontrolü konusunda işbirliğine girdi.

BAZI MAHALLERE BAYRAK ASILDI

AA'nın Halep'teki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, PYD/PKK ile Esed rejimi, Şeyh Maksut, Hüllük, Şeyh Hıdır, Ayn el-Tal ve Eşrefiye mahallelerinde örgüt flamaları ile rejim bayrağının birlikte asılması için anlaşmaya vardı.

ORTAK GÜVENLİK UYGULAMASI

Rus yetkililerin arabulucuğunda gerçekleşen anlaşmaya göre, Şeyh Maksut ve Eşrefiye'de rejim güçleri ile terör örgütü, ortak güvenlik uygulamaları yürütecek.

GÖÇ EDENLERİN GERİ DÖNÜŞLERİ İÇİN ANLAŞMA

Taraflar, mahallelerden göç edenlerin geri dönüşleri için de anlaşırken, Esed örgüt işgalindeki diğer bölgelerle bağlantısı olmayan mahallere akaryakıt sağlayacak. Anlaşmanın ardından il merkezindeki örgüt noktalarına rejim bayrağının asıldığı görüldü.

AFRİN'DE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Suriye-Türkiye sınırında terör örgütünün işgalindeki Halep'in Afrin ilçesi için de taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

TÜRKİYE'NİN MÜDAHALESİ ÖNCESİ KRİTİK PLAN İDDİASI

PYD/PKK'nın, Türkiye'nin Afrin'e yönelik olası bir askeri harekatı öncesinde, bölgeyi Esed kontrolüne girmiş gibi göstermek amacıyla rejim bayrakları çekeceği iddiaları gündeme gelmişti.

RUS İSTİHBARATI İLE GÖRÜŞMELER

Diğer taraftan, PYD/PKK'nın silahlı kolu YPG'nin elebaşı Sipan Hamo, örgüte ait bir internet sitesine yaptığı açıklamada, geçen hafta Rusya'da istihbarat yetkilileriyle ayrıntılı görüşmeler yaptığını iddia etti.

Moskova yönetimi henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.