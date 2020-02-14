Halep'te Esad rejimine ait helikopter düşürüldü
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Halep'te Esad rejimine ait helikopter düşürüldü

Suriye'nin Halep kentinin batısında Esad rejimine ait bir helikopter, Suriye Milli Ordusu tarafından düşürüldü.

14.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:51
Halep'te Esad rejimine ait helikopter düşürüldü

'nin Halep kentinin batısında Esad rejimine ait bir , tarafından düşürüldü.

Suriye Milli Ordusu (SMO), Halep kırsalında Esad rejimine ait bir helikopteri düşürdü. Düşürülen helikopterin, Halep kırsalındaki köylere hava saldırısı gerçekleştirmesi için gönderildiği ifade edildi. Helikopter, Atarib ilçesine düştü.

(İHA)

Kaynak: İHA

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: Halep'te Esad rejimine ait helikopter düşürüldü
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