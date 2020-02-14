Halep'te Esad rejimine ait helikopter düşürüldü
Suriye'nin Halep kentinin batısında Esad rejimine ait bir helikopter, Suriye Milli Ordusu tarafından düşürüldü.
Suriye'nin Halep kentinin batısında Esad rejimine ait bir helikopter, Suriye Milli Ordusu tarafından düşürüldü.
Suriye Milli Ordusu (SMO), Halep kırsalında Esad rejimine ait bir helikopteri düşürdü. Düşürülen helikopterin, Halep kırsalındaki köylere hava saldırısı gerçekleştirmesi için gönderildiği ifade edildi. Helikopter, Atarib ilçesine düştü. - HALEP