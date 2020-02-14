Halep'te Esad rejimine ait helikopter düşürüldü
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Halep'te Esad rejimine ait helikopter düşürüldü

Suriye'nin Halep kentinin batısında Esad rejimine ait bir helikopter, Suriye Milli Ordusu tarafından düşürüldü.

14.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:43
Halep'te Esad rejimine ait helikopter düşürüldü

'nin Halep kentinin batısında Esad rejimine ait bir , tarafından düşürüldü.


Suriye Milli Ordusu (SMO), Halep kırsalında Esad rejimine ait bir helikopteri düşürdü. Düşürülen helikopterin, Halep kırsalındaki köylere hava saldırısı gerçekleştirmesi için gönderildiği ifade edildi. Helikopter, Atarib ilçesine düştü. - HALEP

Kaynak: İHA
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