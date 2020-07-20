Halep'te bir araca hava saldırısı: 3 ölü Suriye'nin Halep kentinde bir araca düzenlenen hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin Halep kentinde bir araca düzenlenen hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Ahtimilat köyünde bir araç SİHA tarafından hedef alındı. Olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırıda hedef alınan araç ise kullanılamaz hale geldi.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Kaynak: İHA