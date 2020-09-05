- Halep kırsalında bombalı yüklü araç patladı: 2 ölü - Halep kırsalında bombalı yüklü araç patladı: 2 ölü Suriye'nin Halep kırsalında bulunan Ghandoura köyünde bombalı yüklü aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

- Halep kırsalında bombalı yüklü araç patladı: 2 ölü

HALEP - Suriye'nin Halep kırsalında bulunan Ghandoura köyünde bombalı yüklü aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin Halep kentinin kuzeydoğusunda bulunan Ghandoura Köyünde bomba yüklü araç patladı. Olayda 2 sivil hayatını kaybetti. Yol ortasında meydana gelen patlama nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen polis ve sivil savunma ekipleri olaya müdahale ederek yolu trafiğe yeniden açtı.

Polis, patlama ilişkin bir soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA