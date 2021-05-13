Halep kırsalında bayram namazı kılındı
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Halep kırsalında bayram namazı kılındı

Halep kırsalında bayram namazı kılındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Suriye'nin Halep kırsalında bulunan Darat Izza kasabasında Müslümanlar, bayram namazını birlikte kıldı.

Suriye'nin Halep kırsalında bulunan Darat Izza kasabasında Müslümanlar, bayram namazını birlikte kıldı.

Suriye'nin Halep şehrine yaklaşık 30 km uzaklıkta bulunan Darat Izza kasabasında her yıl olduğu gibi bayram namazını birlikte kıldı. El Faruk Camiinde bir araya gelen Halepliler, bayram namazının ardından Esad rejimin saldırılarında hayatını kaybeden akrabalarının defnedildiği mezarlıklarda dua etti. Suriyeli çocuklar bayramlık kıyafetiyle oyun oynamak için sokaklara akın ederken, salgın gölgesinde aileleriyle bayramlaştı. - HALEP

Halep kırsalında bayram namazı kılındı
Halep kırsalında bayram namazı kılındı
Halep kırsalında bayram namazı kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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