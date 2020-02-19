19.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:41

Suriye'de bulunan Halep Havalimanı'na 8 yıl sonra ilk uçuş gerçekleştirildi.

Suriye'nin Halep kentinde bulunan ikinci büyük havalimanı olan Halep Havalimanı'na 8 yıl sonra ilk uçuş gerçekleştirildi. Havalimanının yeniden açılması hükümetin Halep'in kuzeyindeki bölgeleri yeniden ele geçirmesinin ardından gerçekleşti. Suriyeli yetkililer, ticari uçuşların sürmesinin ülkenin ekonomik faaliyetlerine katkı sağlayacağını ifade etti. Uçuşta, İletişim Bakanlığı tarafından davet edilen gazetecilerin yanı sıra Ulaştırma Bakanı Ali Hammoud da yer aldı.

Bakan Hammoud, yetkililerin önümüzdeki ay Kahire destinasyonunu başlatma planları ile uluslararası uçuşlara devam etmek için onay beklediğini söyledi.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İHA

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