"Halen dünyanın üçüncü en büyük tıbbi yardım ve destek sağlayıcı ülkesiyiz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Halen dünyanın üçüncü en büyük tıbbi yardım ve destek sağlayıcı ülkesiyiz"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Mülteci krizinin hepimizin ortak problemi olduğunu göz önünde bulundurarak ortak hareket etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

22.06.2020 21:05 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:05

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Mülteci krizinin hepimizin ortak problemi olduğunu göz önünde bulundurarak ortak hareket etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum." dedi.

Kıran, Avrupa Birliği (AB) ev sahipliğinde, videokonferans yöntemiyle düzenlenen 4'üncü Brüksel Konferansı'na katıldı.

"Koronavirüs karşısında bölgesel müdahale ve iyileşme" başlıklı oturumda konuşan Kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Türkiye'nin uluslararası yardım ve iş birliği çağrılarına cevapsız kalmadığına dikkati çekerek, "Girişimci ve İnsani Dış Politika anlayışımızın bir yansıması olarak, halen dünyanın üçüncü en büyük tıbbi yardım ve destek sağlayıcı ülkesiyiz. Yardım talep eden 151 ülkeden 131'inin taleplerini karşıladık." ifadesini kullandı.

Kıran, Türkiye'nin uluslararası dayanışmaya katkıda bulunmanın yanı sıra mültecileri korumakla da yükümlü olduğunu, "çifte savaş" verdiğini söyledi.

Türkiye'nin sağlık alanında gerçekleştirdiği reformlar sayesinde salgınla mücadelede başarılı olduğunun altını çizen Kıran, "Mülteciler de dahil olmak üzere, herkese ücretsiz sağlık hizmeti sağlıyoruz. Bu durum salgını kontrol altına almamızı sağladı ancak küresel bir mücadelede, sağlık alanında uluslararası dayanışma olmadan başarıya ulaşmak mümkün değil." dedi.

"Çok daha sürdürülebilir çözümlere ihtiyaç duymaktayız"

Kıran, Kovid-19'un henüz salgına dönüşmeden önce Türkiye'deki Geçici Barınma Merkezlerini güvenceye almak için hızlı şekilde düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Bu düzenlemelerin, koronavirüsün mülteci toplulukları üzerindeki etkisini ilk aşamada sınırladığını dile getiren Kıran, "Uzun vadede mültecilerin korunması ve ekonomik iyileşmesi için çok daha sürdürülebilir çözümlere ihtiyaç duymaktayız." dedi.

Kıran, Türkiye'nin bu alandaki sorunların üstesinden gelebilmek için finansal yardım, eğitim ve öğretimden oluşan üç yönlü tedbir aldıklarını aktararak, bu tedbirlere ilişkin detayları anlattı.

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu Kıtalararası Ekonomik İşbirliği (MIKTA), G-20, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Türk Konseyi ortak bildirilerinde mültecilere ilişkin özel atıflar yer almasını sağladıklarını anlatan Kıran, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Antalya Diplomasi Forumu toplantısına ev sahipliği yaptığını anımsattı.

"Mülteciler ve sığınmacılar insanlık dışı muameleye tabi tutulmamalı ve geri gönderilmemelidir"

Kıran, Türkiye'nin Kovid-19'un, ülkelerin uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemek için bir bahane olmaması gerektiğini tüm platformlarda vurguladığını belirterek, "Mülteciler ve sığınmacılar insanlık dışı muameleye tabi tutulmamalı ve geri gönderilmemelidir." ifadesini kullandı.

Suriye krizine etkili bölgesel yanıtın ancak Suriyelilerin ülkelerine "güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde" geri dönüş yaptıklarında mümkün olabileceğinin altını çizen Kıran, Bakan Çavuşoğlu'nun girişimleri doğrultusunda Suriyelilerin geri dönüşlerine ilişkin Lübnan, Ürdün ve Irak Dışişleri Bakanlarıyla toplantılar yaptıklarını söyledi.

Kıran ayrıca, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile de yüksek düzeyli diyaloğu sürdürdüklerini aktardı.

"Ortak hareket etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum"

Bakan Yardımcısı Kıran, Suriye'de devam eden iç savaşa işaret ederek, "Şu anda İdlib'te 1,7 milyon yerinden edilmiş insan yaşıyor. Bu kişilerin hayatta kalabilmelerinin tek güvencesi uluslararası insani yardım." değerlendirmesinde bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki fikir ayrılıklarının Türkiye üzerinden Kuzeybatı Suriye'ye yardım götürme çabalarını sekteye uğrattığı belirten Kıran, "Bölgeye yardımın ulaştırılabilmesini sağlamak için BM Güvenlik Konseyi'nin 2054 sayılı kararının süresinin bir an önce uzatılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kıran, Türkiye'nin önerisi üzerine, BMMYK ve Almanya'nın İdlib'te yarı kalıcı barınaklarla ilgili ortak proje üzerinde anlaşmaya vardığını aktardı.

AFAD, Türk Kızılay ve diğer Türk sivil toplum kuruluşlarının bu anlaşmayı uygulamak için aktif çaba göstermeye hazır olduklarını dile getiren Kıran, "Uluslararası toplumu bu projeyi desteklemeye çağırıyoruz." dedi.

İdlib'teki durumu iyileştirmeye ve Suriye'deki krize barışçıl çözüm bulmaya yönelik tüm çabalara destek olduklarını vurgulayan Kıran, "Mülteci krizinin hepimizin ortak problemi olduğunu göz önünde bulundurarak ortak hareket etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit...
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Haber
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir Haber
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Erzurum'daki rekor uyuşturucu davasında 'Dayı' kod adlı baron ve adamlarına 225 yıl ceza verildi
Erzurum'daki rekor uyuşturucu davasında "Dayı" kod adlı baron ve adamlarına 225 yıl ceza verildi
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
Fenerbahçe'den ayrılan Kruse'ye Betis ile Villarreal talip oldu
Fenerbahçe'den ayrılan Kruse'ye Betis ile Villarreal talip oldu
Edirne Keşan'da 'Selfie yapan kadın' heykelinin elindeki telefon çalındı
Edirne Keşan'da "Selfie yapan kadın" heykelinin elindeki telefon çalındı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki
AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki
Türkiye'nin en mutlu şehirleri listesi yayınlandı! Sıralamanın tepesinde Sinop var
Türkiye'nin en mutlu şehirleri listesi yayınlandı! Sıralamanın tepesinde Sinop var
Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı
Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı
Kredi çekme umuduyla telefonuna gelen şifreyi söyleyen astsubay 8 bin lira dolandırıldı
Kredi çekme umuduyla telefonuna gelen şifreyi söyleyen astsubay 8 bin lira dolandırıldı
Premier Lig'de Liverpool, Everton'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı
Premier Lig'de Liverpool, Everton'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı
Uygulama fiilen başladı! 56 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasak, cezası 900 TL
Uygulama fiilen başladı! 56 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasak, cezası 900 TL
Karadeniz'de artan ayı nüfusu bölge halkını korkutuyor
Karadeniz'de artan ayı nüfusu bölge halkını korkutuyor
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Barış Yöş Aleyna Tilki Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Adem Büyük Serdar Aziz Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Ankara
Şu an buradasınız: "Halen dünyanın üçüncü en büyük tıbbi yardım ve destek sağlayıcı ülkesiyiz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 21:08:54. #1.15#
title