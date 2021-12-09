Halef ne demek? TDK'ya göre Halef nedir, ne demek? Halef ne anlama geliyor?

Tdk'ya göre Halef ne demektir merak edilen kelimelerin başında geliyor. Peki, Halef nedir, Halef ne demektir? Halef cümle içinde kullanımına örnekler...

TDK'YA GÖRE HALEF NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Arapça'dan geçen halef kelimesi "Birinin ardından gelip onun makamına geçen kimse, ardıl, selef karşıtı." anlamına gelmektedir.

TDK halef kelimesi anlamı : Birinin ardından gelip onun makamına geçen kimse, ardıl, selef karşıtı.

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