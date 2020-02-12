Hale Soygazi davasında karar

12.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:48

Özel bir televizyon programına katılan Murat Şar'ın bir günlük iken evlatlık verildiği ve annesinin de oyuncu Hale Soygazi olduğu yönündeki iddialarına ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme, sunucu Seda Sayan'ın da aralarında bulunduğu davalıların 1 lira manevi tazminat ödemesine ve kınanmalarına hükmetti.



Özel bir televizyon programında yayınlanan 'Seda ve Uğur'la Artık Susma' adlı televizyon programına 2,5 yıl önce katılan Murat Şar, bir günlük iken evlatlık verildiğini ve annesinin oyuncu Hale Soygazi olduğunu iddia etmişti. Oyuncu Soygazi'nin bu iddialar üzerine iftiraya uğradığını belirterek, program sunucuları Seda Sayan ile Uğur Aslan, oğlu olduğunu iddia eden Murat Şar ve bestekar Mehmet Yüzüak'a açtığı 1 liralık sembolik tazminat davası karara bağlandı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.



Duruşmada Hale Soygazi'nin avukatı, davanın kabul edilmesine ilişkin taleplerini dile getirirken, davalılar Murat Şar ile Mehmet Yüzüak ve özel televizyon kanalının avukatları ise davanın reddine karar verilmesini istedi.



Mahkeme, davalıların Hale Soygazi'ye 1 liralık tazminat ödemesine ve Soygazi'nin kişilik haklarına saldırı niteliği olduğu gerekçesiyle ayrı ayrı kınanmalarına hükmetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA