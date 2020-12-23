Hale Caneroğlu: Mutlu olmak elimizde
23.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:50
Caneroğlu, "Sen Değiş Dünyan Değişsin" başlığıyla düzenlenen sohbette kendisiyle ilgili merak edilenlere yanıt verdi.
Caneroğlu, "Sen Değiş Dünyan Değişsin" başlığıyla düzenlenen sohbette kendisiyle ilgili merak edilenlere yanıt verdi.
Oyuncu, iyi uyku, meditasyon, günde 15-20 dakika arası spor, birilerine iyilik yapmak ve birileri ile sohbet edebilmek ya da şükür egzersizi yapmak gibi faaliyetlerin önemine dikkat çekti:
"Bunlar bizi mutlu edebilecek şeylerden sadece birkaçı. Amacım, mutluluğun ve iyi olma halinin bize bağlı olduğunu hatırlatmak. Mutluluk arkasından koşarak yakalayacağınız bir hedef değil, sizin yaratacağız bir ruh hali."
Kaynak: Hürriyet