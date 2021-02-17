Haldun Taner'in hikayeleri, İş Sanat'ta dinleyicilerle buluşacak

İş Sanat'ın gelenekselleşen dinleti serisinde bu ay Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Haldun Taner, "İnsan Sadece Bir Araç" başlıklı hikayeleriyle edebiyatseverlerle buluşacak.

İş Sanat'ın gelenekselleşen dinleti serisinde bu ay Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Haldun Taner, "İnsan Sadece Bir Araç" başlıklı hikayeleriyle edebiyatseverlerle buluşacak.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Türk edebiyatının önde gelen kalemlerinden Taner'in sevilen hikayeleri, 22 Şubat saat 20.30'da dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Atilla Birkiye'nin hazırladığı ve Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı "İnsan Sadece Bir Araç" başlıklı dinletide, "Bayanlar 00", "Konçinalar", "İznikli Leylek" ile "Sancho'nun Sabah Yürüyüşü" hikayeleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek tarafından seslendirilecek.

Bir radyo kayıt stüdyosu mizanseninde gerçekleşen dinletiye, Serdar Yalçın piyanosuyla eşlik edecek.

İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiz kaydedilen etkinlik, İş Sanat'ın YouTube kanalı ve internet sitesinde yayınlanacak.

Aynı zamanda daha önce yayımlanan Nazım Hikmet "Bir Tren Kalkar Haydarpaşa Garı'ndan", Sait Faik Abasıyanık "Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar", Gülten Akın "Kestim Kara Saçlarımı" başlıklı dinletiler, İş Sanat'ın YouTube kanalından ve internet sitesinden sezon boyunca ücretsiz izlenebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref