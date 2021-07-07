Haldun Alagaş'ın adı memleketinde ölümsüzleştirilecek
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Haldun Alagaş'ın adı memleketinde ölümsüzleştirilecek

Haldun Alagaş'ın adı memleketinde ölümsüzleştirilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Karate sporunun yaşayan efsanesi İzmitli Haldun Alagaş'ın adı, doğduğu kent olan İzmit sınırları içerisinde belirlenecek olan bir yere verilecek.

Karate sporunun yaşayan efsanesi İzmitli Haldun Alagaş'ın adı, doğduğu kent olan İzmit sınırları içerisinde belirlenecek olan bir yere verilecek.

Kazandığı başarılarla karate sporunun dünyadaki efsane isimleri arasına giren İzmitli Haldun Alagaş'ın adı, doğduğu ve yaşadığı İzmit'te ölümsüzleştirilecek. İzmit Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda Kent Konseyi ve meclis grubunun talebi doğrultusunda gündeme alınan karar neticesinde, Haldun Alagaş'ın adı İzmit sınırları içerisinde bir yere verilecek.

Elde ettiği iki dünya şampiyonluğu ve üç Avrupa şampiyonluğunun yanında birçok ilke de imza atarak dünyanın sayılı karatecilerinden biri olan Haldun Alagaş'ın adı, İstanbul Ümraniye'de faaliyetini sürdüren spor kompleksinin ardından İzmit'te de yaşayacak. İzmit Belediyesi İsimlendirme Komisyonu'na devredilen konunun, kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi bekleniyor. - KOCAELİ

Haldun Alagaş'ın adı memleketinde ölümsüzleştirilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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