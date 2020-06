Halde kasalar yandı, dumanlar şehrin her noktasında görüldü Halde kasalar yandı, dumanlar şehrin her noktasında görüldü -Mersin'deki hal yangınında 10 bin plastik kasa kül oldu Mersin'in Tarsus ilçesinde sebze halinde çıkan yangının dumanları şehri her noktasında görüldü.

Halde kasalar yandı, dumanlar şehrin her noktasında görüldü -Mersin'deki hal yangınında 10 bin plastik kasa kül oldu MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde sebze halinde çıkan yangının dumanları şehri her noktasında görüldü. Yangında 10 bin plastik kasa yandı. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Halinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. M.A. ait olduğu öğrenilen depoda tamamı plastik olan kasaları saran alevler, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alevler yükselirken, gökyüzüne uzanan dumanlar şehrin her noktasında görüldü. Yangında plastik kasaları kurtarmak isteyen vatandaşlar, can siperhane çalıştılar. Yangına Büyükşehir itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Plastik kasaların yanmasından dolayı yoğun duman çıktığı yangında kısa sürede kasalar yandı. Kaynak: İHA