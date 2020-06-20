Halde kasalar yandı, dumanlar şehrin her noktasında görüldü
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Halde kasalar yandı, dumanlar şehrin her noktasında görüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde sebze halinde çıkan yangının dumanları şehri her noktasında görüldü.

Halde kasalar yandı, dumanlar şehrin her noktasında görüldü
20.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:58

Mersin'in Tarsus ilçesinde sebze halinde çıkan yangının dumanları şehri her noktasında görüldü. Yangında 10 bin plastik kasa yandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Halinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. M.A. ait olduğu öğrenilen depoda tamamı plastik olan kasaları saran alevler, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Alevler yükselirken, gökyüzüne uzanan dumanlar şehrin her noktasında görüldü. Yangında plastik kasaları kurtarmak isteyen vatandaşlar, can siperane çalıştılar.

Yangına Büyükşehir itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Plastik kasaların yanmasından dolayı yoğun duman çıktığı yangında kısa sürede kasalar yandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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