Halayda İstek Parça Kavgası: 2'si Ağır 16 Yaralı

İzmir'in Bayındır ilçesinde, bir düğünde halay çekmek için orkestradan istedikleri müziklerin çalınmaması üzerine damat ve gelinin yakınları arasında çıkan kavgada 16 kişi yaralandı.

SOPALAR YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Edinilen bilgiye göre, akıl almaz olay, Bayındır ilçesi Kızıloba Mahallesi'nde yaşandı. Yeni evlenen çift için bir okulun bahçesinde düğün töreni düzenlendi. İddialara göre, gelin tarafının halay çekmek için orkestradan istedikleri müzikler çalınmadı. Bu durumun ardından sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında sopalar ve yumruklar havada uçuştu. Olayda, 2'si ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı. Olay sonrasında Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti. Cumhuriyet Başsavcılığınca konu hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BENZER OLAY YAŞANMIŞTI

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir düğünde de, 18 Ağustos tarihinde de bu olaya benzer bir olay yaşanmıştı. Gelin ve damat aileleri arasında oyun havası sırasında çıkan silahlı kavgada kan akmış, dehşete düşüren olayda 1 kişi hayatını kaybetmişti.