HALAY ÇEKERKEN KALP KRİZİNDEN ÖLEN İŞ İNSANI IĞDIR'DA TOPRAĞA VERİLDİ

TEKİRDAĞ'da arkadaşının oğlunun sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçiren iş insanı Mikail Göleli'nin cenazesi, memleketi Iğdır'da toprağa verildi.

TEKİRDAĞ'da arkadaşının oğlunun sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçiren iş insanı Mikail Göleli'nin cenazesi, memleketi Iğdır'da toprağa verildi.

Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde ticaretle uğraşan, 3 çocuk babası Mikail Göleli, 4 Eylül'de arkadaşı iş insanı Güven Çimen'in oğlunun sünnet düğününde halay çekerken fenalaştı. Bir anda piste yığılan Göleli için sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Göleli'nin kalp krizi geçirdiği ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Bu anlar ise davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İş insanı Mikail Göleli'nin cenazesi, bugün uçakla memleketi Iğdır'a getirildi. Göleli için evlerinin yakınındaki Sahibüz Zaman Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve çok sayıda kişi katıldı. Mikail Göleli, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı