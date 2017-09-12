Halay çekerken beyin kanaması geçirip ölen röntgen teknikeri toprağa verildi



BURSA - Antalya'da halay çekerken geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybeden Bursalı röntgen teknikeri memleketi Gemlik ilçesinde toprağa verildi. Gemlik Devlet Hastanesinde röntgen bölümü sorumlusu olarak görev yapan Hilmi Torun düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Sabah saatlerinde Gemlik'e getirilen Torun'un cenazesi önce görev yaptığı Gemlik Devlet hastanesinde uzun yıllar birlikte görev yaptığı meslektaşlarından helallik alınarak gözyaşları arasında Gemlik Merkez Asım Kocabıyık Cami'ine getirildi. Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken eşi Günay ve kızı Eylül gözyaşları içerisinde taziyeleri kabul etti. Çok sayıda sağlık çalışanı ve seveninin yanı sıra Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı cenaze namazının ardından Torun'un cenazesi belediye mezarlığında defnedildi.