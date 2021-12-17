'Halay başı' kavgasında bıçaklanan Suriyeli Bozhan yaşamını yitirdi

İZMİR'de bir düğünde Suriye uyruklu davetliler arasında 'halay başı olma' nedeniyleçıkan kavgada yaralanan 3 kişiden Bozhan Hamiş (24) öldü. Polis, olayla ilgili H.H.'yi (17) gözaltına aldı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. Düğünde Suriye uyruklu davetliler arasında, 'halay başı olma' nedeniyle tartışma çıktı. Gerginliğin artması üzerine düğün salonundan çıkarılan taraflar, tartışmaya sokakta da devam etti. Kavgada Bozhan Hamiş, Muhammed Hamiş ve Velid Hamiş (22), aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Durumun ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleriyle çok sayıda ambulans sevk edildi. Polis, çevre güvenliğini sağlarken, sağlıkçılar da yaralılara müdahale etti. Çok kan kaybettiği belirlenen Bozhan Hamiş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Göğsünden yaralanan Bozhan Hamiş, doktorların tüm çabasına karşın sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.Soruşturma başlatan polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.H.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.