'Halay başı' kavgasında bıçaklanan Suriyeli Bozhan yaşamını yitirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Halay başı' kavgasında bıçaklanan Suriyeli Bozhan yaşamını yitirdi

'Halay başı' kavgasında bıçaklanan Suriyeli Bozhan yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

İZMİR'de bir düğünde Suriye uyruklu davetliler arasında 'halay başı olma' nedeniyleçıkan kavgada yaralanan 3 kişiden Bozhan Hamiş (24) öldü.

İZMİR'de bir düğünde Suriye uyruklu davetliler arasında 'halay başı olma' nedeniyleçıkan kavgada yaralanan 3 kişiden Bozhan Hamiş (24) öldü. Polis, olayla ilgili H.H.'yi (17) gözaltına aldı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. Düğünde Suriye uyruklu davetliler arasında, 'halay başı olma' nedeniyle tartışma çıktı. Gerginliğin artması üzerine düğün salonundan çıkarılan taraflar, tartışmaya sokakta da devam etti. Kavgada Bozhan Hamiş, Muhammed Hamiş ve Velid Hamiş (22), aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Durumun ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleriyle çok sayıda ambulans sevk edildi. Polis, çevre güvenliğini sağlarken, sağlıkçılar da yaralılara müdahale etti. Çok kan kaybettiği belirlenen Bozhan Hamiş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Göğsünden yaralanan Bozhan Hamiş, doktorların tüm çabasına karşın sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.Soruşturma başlatan polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.H.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


'Halay başı' kavgasında bıçaklanan Suriyeli Bozhan yaşamını yitirdi

'Halay başı' kavgasında bıçaklanan Suriyeli Bozhan yaşamını yitirdi

'Halay başı' kavgasında bıçaklanan Suriyeli Bozhan yaşamını yitirdi

İstanbul Valiliği sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle şu ana kadar 22 kişinin öldüğünü duyurdu

İstanbul Valiliği sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle şu ana kadar 22 kişinin öldüğünü duyurdu

 Son dakika: ESENYURT'TA YABANCI UYRUKLULARIN BIÇAKLI KAVGASI KAMERADA

Son dakika: ESENYURT'TA YABANCI UYRUKLULARIN BIÇAKLI KAVGASI KAMERADA

 Son dakika! ESENYURT'TA YABANCI UYRUKLULARIN BIÇAKLI KAVGASI KAMERADA

Son dakika! ESENYURT'TA YABANCI UYRUKLULARIN BIÇAKLI KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title