Halatla tırmandıkları iş yerini soydular
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Halatla tırmandıkları iş yerini soydular

Gaziantep'te halatla bir iş yerine tırmanan 3 kişi, çelik kasadaki paraları çaldı.

06.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:22
Halatla tırmandıkları iş yerini soydular

'te halatla bir iş yerine tırmanan 3 kişi, çelik kasadaki paraları çaldı.


Edinilen bilgiye göre, ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerine halat yardımıyla tırmanan 3 kişi, çelik kasayı açarak içerisindeki paraları çaldı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iş yerindeki güvenlik kameralarından şahısların kimliğini ve adresini belirledi. Ekipler, düzenlediği operasyon ile 3 şahsı yakalayarak gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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