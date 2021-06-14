Arızalanan otomobili halatla ters çekti
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Arızalanan otomobili halatla ters çekti

Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

BURSA'da, bagaj kısmından iple bağlanan otomobil, bir başka otomobil tarafından ters şekilde çekildi.

BURSA'da, bagaj kısmından iple bağlanan otomobil, bir başka otomobil tarafından ters şekilde çekildi. Tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. 16 K 7611 plakalı otomobil, arızalandı. Bunun üzerine araç sahibi, arkadaşından yardım istedi. Arızalanan araç, bagaj kısmından halatla bağlanarak, 16 FG 158 plakalı otomobille ters şekilde çekildi. Otomobilin ters şekilde ilerlediğini görenler, şaşkınlık yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Tehlikeli yolculuk, izleyenler tarafından tepki topladı.

 


Arızalanan otomobili halatla ters çekti
Arızalanan otomobili halatla ters çekti
Arızalanan otomobili halatla ters çekti
Arızalanan otomobili halatla ters çekti
Arızalanan otomobili halatla ters çekti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

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