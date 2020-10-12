Halatın kopmasıyla asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı
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Halatın kopmasıyla asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı

12.10.2020 12:39 | Son Güncelleme: 12.10.2020 12:42
Halatın kopmasıyla asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bir inşaata asansör kurulumu yapan Suriye uyruklu 2 işçi, halatın kopması sonucu boşluğa düştü.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bir inşaata asansör kurulumu yapan Suriye uyruklu 2 işçi, halatın kopması sonucu boşluğa düştü. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Kartepe Dumlupınar Mahallesi Gülderen Sokak üzerindeki 4 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaata asansör kurulumu yapan Suriye uyruklu 2 işçi, destek halatının kopması sonucu asansör boşluğuna düştü. İsimleri öğrenilemeyen 2 işçinin düştüğünü gören diğer işçilerin ihbarı üzerine inşaat alanına polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, işçileri düştükleri asansör boşluğundan çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan işçiler, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Kartepekocaeli
Halatın kopmasıyla asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı
Halatın kopmasıyla asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı
Halatın kopmasıyla asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı
Halatın kopmasıyla asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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