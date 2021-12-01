HALATIN ÇARPTIĞI GEMİCİ DENİZE DÜŞEREK KAYBOLDU - Haberler
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HALATIN ÇARPTIĞI GEMİCİ DENİZE DÜŞEREK KAYBOLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde limanda demirli geminin personeli Azerbaycan vatandaşı Anar Orucov, halatın çarpması sonucu denize düşerek kayboldu.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde limanda demirli geminin personeli Azerbaycan vatandaşı Anar Orucov, halatın çarpması sonucu denize düşerek kayboldu. Dalgıçlar arama çalışması başlattı.

Olay, gece saatlerinde Bozahane mevkii Ereğli Belediyesi limanında meydana geldi. Rulo sac yüklemesi yaptıktan sonra Bulgaristan'a gidecek olan Panama bandıralı 'Ünzile Ana' isimli gemi limana demirledi. Bu sırada olumsuz hava koşulları nedeniyle geminin bağlı bulunduğu yerdeki halatı koptu. Gemiyi yeniden kontrol altına almak isteyen ve halatı bağlamaya çalışan gemi personeli Anar Orucov, başka bir halatın kendisine çarpması sonucu denize düştü. Haber verilmesi üzerine sahil Güvenlik ekipleri gelirken, dalgıçlar arama çalışması başlattı.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık konuyla ilgili olarak, 'Limanda bağlı gemi yüklemesini yapmış, yola çıkacakmış. Ancak hava muhalefetinden dolayı bizim limanda bekliyormuş. Halatı kopmuş. Bir Azeri gemi personeli o halatı toplamak isterken başka bir halat ona çarpmış. Denize düşmüş. Savcı ve dalgıçlar orada' dedi.

Diğer yandan yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde gemi personelinin denize düşme anı görülüyor.

HALATIN ÇARPTIĞI GEMİCİ DENİZE DÜŞEREK KAYBOLDU

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