Halatı kopan vinç kolunun altında kalan işçi, öldü
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Halatı kopan vinç kolunun altında kalan işçi, öldü

22.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:35
Halatı kopan vinç kolunun altında kalan işçi, öldü

SAMSUN'da sünger üretimi yapılan iş yerinde halatı kopan vinç kolunun altında kalan işçi Mustafa Çamaş (41), hayatını kaybetti.

SAMSUN'da sünger üretimi yapılan iş yerinde halatı kopan vinç kolunun altında kalan işçi Mustafa Çamaş (41), hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında Tekkeköy ilçesinde bulunan Organize Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sünger üretimi yapan bir iş yerinde çalışan Mustafa Çamaş'ın üzerine, halatı kopan vinç kolu düştü. Tonlarca ağırlıktaki demir yığının altına kalıp ağır yaralanan Çamaş'ı gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Mustafa Çamaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mesai arkadaşlarını yasa boğan olayın ardından Çamaş'ın cansız bedeni, otopsi için ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.


Halatı kopan vinç kolunun altında kalan işçi, öldü
Halatı kopan vinç kolunun altında kalan işçi, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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